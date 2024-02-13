В ОПЕК объяснили нежелание Саудовской Аравии увеличивать добычу нефти

Генсек ОПЕК аль-Гайс попросил не делать выводов из отказа СА наращивать добычу

Из отказа саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco от увеличения добычи нефти в среднесрочной перспективе не стоит делать выводов, что руководство Саудовской Аравии сомневается в перспективах спроса на сырье. Об этом, комментируя решение лидера картеля, заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс, передает Reuters.

Он объяснил, что не хотел бы комментировать решение Эр-Рияда, однако хочет сразу отвергнуть версию, связанную с ожиданиями снижения потребления нефти в мире.

Saudi Aramco сообщила о новой директиве от Министерства энергетики страны, в рамках которой компания должна сохранять максимальную удерживаемую мощность нефтедобычи на уровне 12 миллионов баррелей в сутки. Ранее предполагалось, что к 2027 году ее доведут до 13 миллионов.

Министр нефти и минеральных ресурсов королевства Абдулазиз бен Салман объяснил, что компания вкладывает не только в нефть и газ, но и в возобновляемые источники энергии. Более того, длительный анализ рыночных условий показал, что движение к декарбонизации заставляет больше внимания обращать на зеленую энергетику.

Впрочем, чиновник не говорил, что Saudi Aramco окончательно отказывается от планов по увеличению добычи, в его интерпретации речь идет о приостановке инвестиций.