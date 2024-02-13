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20:43, 13 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер предупредил об опасности быстрого похудения

Фото: Photo Genius / Unsplash

Фитнес-тренер Ниязи Гусейнов предупредил об опасности слишком быстрого похудения при занятиях фитнесом. Его слова приводит Oxu.az.

По его словам, люди с избыточным весом в течение первых двух месяцев должны делать легкие упражнения, чтобы тело привыкло к нагрузке. «Худеть на 10-12 килограммов за месяц нецелесообразно. Профессиональный тренер, отталкиваясь от анатомии, знает, что человек с избыточным весом не должен сбрасывать более четырех килограммов в месяц, иначе у него может случиться сердечный приступ. Это также может быть чревато другими негативными последствиями для здоровья», — предупредил специалист.

Гусейнов также высказался об особенностях беговых тренировок для желающих похудеть. «Много бегать нельзя. И делать это нужно на низкой скорости — около трех-четырех километров в час. Тренер должен подходить к каждому из своих учеников индивидуально», — заявил тренер.

Ранее фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Он посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».

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      Алексей Гусев
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