Силовые структуры
Глава Минфина Латвии объявлен в розыск в России
МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Ашераденса
МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса. Это следует из базы ведомства.
Ашераденс разыскивается по статье Уголовного кодекса России, однако какой именно, в базе не указывается. В ТАСС уточнили, что в отношении политика возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Именно в рамках этого дела его объявили в розыск.
Также в розыск объявлены латвийские министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр земледелия Армандс Краузе и экс-глава МВД Латвии Мария Голубева.
13 февраля МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. В январе 2023 года Кайрис допустил введение моратория на русскую культуру из-за спецоперации на территории Украины.