Глава Минфина Латвии объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Ашераденса

МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса. Это следует из базы ведомства.

Ашераденс разыскивается по статье Уголовного кодекса России, однако какой именно, в базе не указывается. В ТАСС уточнили, что в отношении политика возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Именно в рамках этого дела его объявили в розыск.

Также в розыск объявлены латвийские министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр земледелия Армандс Краузе и экс-глава МВД Латвии Мария Голубева.

13 февраля МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. В январе 2023 года Кайрис допустил введение моратория на русскую культуру из-за спецоперации на территории Украины.