Министр юстиции Латвии объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск министра юстиции Латвии Либиню-Эгнере

МВД России объявило в розыск министра юстиции Латвии Инесе Либиню-Эгнере. Это следует из базы ведомства.

Либиня-Эгнере разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако какой именно, в базе не указывается. В ТАСС уточнили, что в отношении политика возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Именно в рамках этого дела ее объявили в розыск.

Также в розыск объявлены латвийские глава Минфина Арвилс Ашераденс, министр земледелия Армандс Краузе и экс-глава МВД Латвии Мария Голубева.

13 февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря страны Таймара Петеркопа. Их также ищут по статьям Уголовного кодекса РФ, номера которых не называются.