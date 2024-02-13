Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:33, 13 февраля 2024Силовые структуры

Министр юстиции Латвии объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск министра юстиции Латвии Либиню-Эгнере

Фото: stasokulov / Shutterstock / Fotodom

МВД России объявило в розыск министра юстиции Латвии Инесе Либиню-Эгнере. Это следует из базы ведомства.

Либиня-Эгнере разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако какой именно, в базе не указывается. В ТАСС уточнили, что в отношении политика возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Именно в рамках этого дела ее объявили в розыск.

Также в розыск объявлены латвийские глава Минфина Арвилс Ашераденс, министр земледелия Армандс Краузе и экс-глава МВД Латвии Мария Голубева.

13 февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря страны Таймара Петеркопа. Их также ищут по статьям Уголовного кодекса РФ, номера которых не называются.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      На Украине вышла из строя крупная ТЭС

      Украина выпустила по российским позициям три ракеты HIMARS

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      У российского чиновника отняли четыре квартиры

      Россиянам решили показать интервью Путина Карлсону в кинотеатре

      В России объявили в розыск известного треш-стримера

      Названы районы Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

      Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал о жизни на СВО

      Разведка Эстонии предположила срок начала конфликта России и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше