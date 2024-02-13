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17:11, 13 февраля 2024Из жизни

Король Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения от рака

Британский король Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения рака

Фото: Toby Melville / Reuters

Британский король Карл III, у которого ранее диагностировали рак, вернулся в Лондон, чтобы продолжить лечение. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что до возвращения в британскую столицу монарх находился в Сандрингемском дворце в Норфолке. В связи с этим он провел еженедельную аудиенцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком по телефону.

Источник издания утверждает, что Карл III проведет несколько встреч, а также пройдет второй курс лечения рака. Если самочувствие монарха после лечения будет удовлетворительным, еженедельная аудиенция с премьер-министром состоится в очном формате.

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Ранее Карл III впервые появился на публике после официального объявления о его болезни. Уточняется, что монарх посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины в графстве Норфолк.

О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты. Как пояснили в Букингемском дворце, Карл III решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех, кто страдает от рака во всем мире.

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      Алиса Удовик
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