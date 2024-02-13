Космонавт показал отстыковку «Прогресса» на видео

Космонавт Кононенко показал отстыковку «Прогресса МС-24» от МКС на видео

Транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-24» отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 05:09 по московскому времени. Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко показал отстыковку на видео, передает агентство.

На записи виден удаляющийся от станции корабль. «"Прогресс-МС-24" отстыковался от Международной космической станции. В 02:08 по GMT произошла расстыковка ТГК от служебного модуля российского сегмента», — сказал Кононенко.

Корабль, который нес примерно 2,5 тонны грузов, прибыл на МКС 25 августа 2023 года. За время нахождения в составе станции «Прогресс» помог совершить восемь коррекций орбиты МКС. Корабль затопили в Тихом океане через четыре часа после расстыковки.

Ранее в феврале стало известно, что ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-26» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Старт ракеты намечен на 15 февраля.