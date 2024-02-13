Ласицкене рассказала о финансовом положении после отстранения от турниров

Прыгунья Ласицкене заявила, что потеряла почти половину дохода после отстранения

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о финансовом положении после отстранения от международных турниров. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что потеряла почти половину дохода. Она уточнила, что больше не получает деньги и бонусы за контракт с экипировщиком, а также выплаты от Бриллиантовой лиги. «На "Русской зиме" сейчас за победу 200 тысяч рублей. За границей это другие суммы: первое место на Бриллиантовой лиге — десять тысяч долларов и за приезд еще пять тысяч», — поделилась подробностями Ласицкене.

В марте 2023 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики. При этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации было продлено. Отмечалось, что ассоциация в дальнейшем сформулирует условия, при которых спортсмены смогут вернуться на турниры.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио-2020. Кроме того, россиянка является трехкратной чемпионкой мира.