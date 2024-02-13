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05:01, 14 февраля 2024Мир

Маск предложил тестировать умственные способности президентов США

Маск предложил тестировать умственные способности президентов США
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск предложил тестировать умственные способности президентов США. Соответствующую мысль миллиардер высказал в своем аккаунте в X.

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для того, кто контролирует ядерный чемоданчик», — написал Маск.

Ранее в феврале личный врач бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену нужно пройти ряд когнитивных тестов, если он собирается баллотироваться на второй срок.

Также в феврале сообщалось, что большинство американцев считают Байдена слишком старым для нахождения на посту президента.

На фоне дискуссии о состоянии здоровья Байдена, в том числе ментального, о готовности руководить страной заявила вице-президент Камилла Харрис.

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      Марина Совина
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