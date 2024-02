Наряд Gucci Билли Айлиш оценили в сети фразой «костюм курьера»

Американская певица Билли Айлиш посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре в наряде итальянского бренда Gucci, который раскритиковали в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

22-летняя звезда предстала перед папарацци в объемной стеганой куртке светло-коричневого оттенка, широких шортах длиной ниже колена в тон верхней одежде, очках и шелковом платке на голове.

Также отмечается, что она примерила хлопковые носки за 220 долларов (примерно 20 тысяч рублей), черные лоферы за 1150 долларов (примерно 105 тысяч рублей) и взяла с собой сумку за 3200 долларов (примерно 292 тысячи рублей).

Читатели издания оценили внешний вид артистки под публикацией. «Ее одежда из коллекции ботаников», «Демонстрирует новый костюм курьера», «Акции Gucci только что упали на 70 процентов», «Она никогда не выглядит хорошо», — заявили юзеры.

Известно, что знаменитость стала гостьей упомянутого мероприятия вместе с братом — певцом, композитором и музыкантом Финнеасом О’Коннеллом. Так, родственники удостоились награды Artisans Awards от Variety за песню What Was I Made For, написанную для фильма «Барби».

В декабре 2023 года Билли Айлиш посетила гала-концерт в музее Академии в Лос-Анджелесе и также подверглась насмешкам в сети. Так, образ звезды сравнили с нарядом библиотекарши.