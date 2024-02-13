Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:21, 13 февраля 2024Ценности

Наряд Gucci Билли Айлиш оценили в сети фразой «костюм курьера»

Фото: Robin L Marshall / Getty Images

Американская певица Билли Айлиш посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре в наряде итальянского бренда Gucci, который раскритиковали в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

22-летняя звезда предстала перед папарацци в объемной стеганой куртке светло-коричневого оттенка, широких шортах длиной ниже колена в тон верхней одежде, очках и шелковом платке на голове.

Также отмечается, что она примерила хлопковые носки за 220 долларов (примерно 20 тысяч рублей), черные лоферы за 1150 долларов (примерно 105 тысяч рублей) и взяла с собой сумку за 3200 долларов (примерно 292 тысячи рублей).

Читатели издания оценили внешний вид артистки под публикацией. «Ее одежда из коллекции ботаников», «Демонстрирует новый костюм курьера», «Акции Gucci только что упали на 70 процентов», «Она никогда не выглядит хорошо», — заявили юзеры.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Известно, что знаменитость стала гостьей упомянутого мероприятия вместе с братом — певцом, композитором и музыкантом Финнеасом О’Коннеллом. Так, родственники удостоились награды Artisans Awards от Variety за песню What Was I Made For, написанную для фильма «Барби».

В декабре 2023 года Билли Айлиш посетила гала-концерт в музее Академии в Лос-Анджелесе и также подверглась насмешкам в сети. Так, образ звезды сравнили с нарядом библиотекарши.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Азербайджан провел «операцию возмездия» на границе с Арменией. Уничтожен боевой пост армянской армии

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Россиянам развеяли мифы о считающихся полезными завтраках

      В Кремле прокомментировали объявление в розыск премьера Эстонии

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Маск заявил о невозможности проигрыша Путина на Украине

      В Кремле ответили на вопрос о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию

      Доходы бюджета России от маркировки табака оценили

      В КНДР испытали аналог HIMARS

      Стало известно о разговоре Путина и Карлсона после интервью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше