Названа причина нежелания короля Карла III отрекаться от престола

Биограф Роберт Джобсон: король Карл III останется монархом, несмотря на рак

Карл III останется королем Великобритании, несмотря на рак. Причину этого автор биографии монарха Роберт Джобсон назвал в издании The Sun.

Джобсон, написавший книгу «Наш король: Карл III — разоблачение человека и монарха», объяснил нежелание короля отрекаться от престола тем, что в Британии действуют Закон о регентстве 1937 года. По его словам, он позволяет действующему монарху сохранить корону даже в случае тяжелой болезни. Если же король не способен выполнять свои обязанности, закон дает ему возможность переложить их на регента.

Я слышал, что люди говорят об этом, спекулируют, но нет, это просто не нужно. У нас есть закон о регентстве, нет необходимости отрекаться Роберт Джобсон биограф Карла III

Как считает Джобсон, если Карл III все же захочет отойти от дел, 41-летний принц Уильям возьмет на себя большую часть работы, в том числе публичные выступления.

Букингемский дворец сообщил, что король вернется к личным встречам в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали рак, впервые появился на публике после официального объявления о его болезни. Монарх посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины в графстве Норфолк.