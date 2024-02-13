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15:06, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Объявленному в розыск треш-стримеру пригрозили выдачей России из ОАЭ

Стримера Mellstroy могут экстрадировать в Россию после объявления в розыск

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости

Известного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) могут экстрадировать в Россию из ОАЭ, где живет блогер, после того, как МВД объявило его в розыск. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, после того, как ОАЭ выдаст блогера России, его отправят в Белоруссию. Там ему грозит до двух лет тюрьмы по статье «Уклонение от мероприятий по призыву».

Сообщается, что между Россией и Арабскими Эмиратами заключено соглашение о выдаче правонарушителей. Согласно ему, обе страны должны выдавать по запросу граждан, которых преследуют за нарушения статей уголовного кодекса.

О том, что Бурима объявило в розыск МВД, стало известно 13 февраля. Причиной стал отказ блогера служить в армии Белоруссии. В стране против него возбудили уголовное дело, а в Москве он долгое время скрывался от представителей военкомата.

В июле 2021 года блогеру вынесли приговор за то, что он избил модель Алену Ефремову в прямом эфире. Его приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы. Также Бурим обязан был выплатить Ефремовой 72 тысячи рублей.

В октябре 2020 года стример разбил девушке лицо во время трансляции на платформе Twich. Модель попросила Бурима раздеться перед камерой, чтобы доказать, что он красиво сложен. В ответ на просьбу блогер схватил Ефремову за голову и несколько раз ударил ее об стол. После он вытолкнул Ефремову из кадра.

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      Мария Большакова
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