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06:31, 14 февраля 2024Силовые структуры

Российский суд арестовал напавших на участника СВО подростков

Суд арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО в Приморье

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Суд в Уссурийске арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета,

Срок ареста составил полтора месяца.

«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

О задержании подростков, которые вымогали деньги у участника СВО, сообщалось 11 февраля. По данных правоохранительных органов, школьник в возрасте 15-16 лет пришли в квартиру 32-летнего мужчины, между ними возник конфликт на фоне невозврата долга. В СК уточнили, что инцидент произошел в конце января. Подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру к потерпевшему, избили его и похитили имущество на общую сумму семь тысяч рублей.

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      Марина Совина
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