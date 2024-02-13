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21:18, 13 февраля 2024Спорт

Сменившая гражданство российская биатлонистка стала 59-й в гонке на ЧМ

Сменившая гражданство российская биатлонистка Виролайнен стала 59-й в гонке ЧМ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывшая российская биатлонистка Дарья Виролайнен, сменившая гражданство на финское, заняла 59-е место в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Старт состоялся во вторник, 13 февраля, в чешском Нове-Место. Виролайнен допустила четыре промаха и проиграла победительнице, которой стала итальянка Лиза Виттоцци, больше семи минут.

Второе место заняла немка Янина Хеттих. Обладательницей бронзы стала француженка Жулия Симон.

Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. Спортсменка имеет финское гражданство с 2021 года.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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      Алексей Гусев
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