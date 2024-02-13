Стало известно об ухудшении состояния Петросяна

Состояние Петросяна, попавшего в больницу, резко ухудшилось ночью

Состояние юмориста Евгения Петросяна, попавшего ранее в больницу, резко ухудшилось в ночь на 13 февраля. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Стало известно, что артист вызвал сотрудников больницы в палату из-за ухудшения самочувствия. Медики диагностировали Петросяну обострение хронической гипертонии. Уточняется, что специалистам удалось стабилизировать состояние юмориста.

Ранее сообщалось, что попавшему в больницу Петросяну в конце недели сделают операцию на руку. Уточнялось, что в поврежденную конечность юмориста планируют поставить титановые пластины.

О том, что Петросяна госпитализировали, стало известно в понедельник, 12 февраля. Сообщалось, что артист упал накануне, 11 февраля, во время прогулки по Москве и повредил руку. Врачи диагностировали артисту перелом предплечья со смещением.