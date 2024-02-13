В России предложили запретить въезд иностранцам из нежелательных организаций

В ГД предложили запретить въезд в РФ иностранцам из нежелательных организаций

В Госдуму внесли законопроект с предложением запретить въезд на территорию России иностранцам из международных нежелательных организаций с государственным участием. Документ опубликован в электронной думской базе.

«Законопроект разработан в целях минимизации деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества», — говорится в пояснительной записке.

Документ предполагает внесение изменений в ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Также предполагается исключить слово «неправительственной» в одном из пунктов закона о порядке въезда в страну.

Как пояснил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев, в случае вступления в силу законопроект позволит признавать нежелательными организации, где учредителями или соучредителями выступают иностранные госорганы.

Признание организации нежелательной влечет запрет на создание в России ее отделений и закрытие уже существующих, запрет на создание юридических лиц и распространение материалов через СМИ и интернет, россиянам запрещается участвовать в подобных структурах за пределами страны, а банки будут обязаны отказывать в операциях, если одна из сторон является нежелательной организацией с государственным участием.

Ранее Роскомнадзор предложил закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по ограничению доступа к сайтам. Речь идет об ограничении доступа к сайтам, которые распространяют призывы к беспорядкам, ложную информацию о Вооруженных силах России, предложения о финансировании Украины, призывы к введению санкций против РФ и контент нежелательных организаций.

