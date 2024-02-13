В России выступили с обвинениями в адрес Международной федерации хоккея

В ФХР заявили, что в вопросе допуска россиян IIHF применяет двойные стандарты

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с обвинениями в адрес Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщается на сайте организации.

В ФХР заявили, что в вопросе допуска россиян IIHF применяет двойные стандарты. Они сочли неразумным аргумент о том, что с российскими командами небезопасно соревноваться, так как в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооруженные конфликты.

13 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. Причиной стали текущие риски безопасности. Глава IIHF уточнил, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх будет решен в феврале-марте 2025 года.

Впервые Россия была отстранена в феврале 2022 года. Также страна была лишена права на проведение чемпионата мира в 2023 году и молодежного первенства планеты.