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02:02, 13 февраля 2024Наука и техника

Иммунолог высказался о вероятности новой эпидемии в мире

Иммунолог Крючков: сегодня говорить об эпидемии «Аляскинской оспы» не приходится

Фото: Unsplash

На текущий момент говорить о пандемии и эпидемии нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) — «Аляскинской оспы» не приходится, считает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Тут много условий должно быть. В первую очередь для этого инфекция должна распространяться от человека к человеку. А в данном случае ни одного такого случая не было зарегистрировано», — высказался Крючков.

При этом иммунолог отметил, что род ортопоксвирусов, к которому относится «Аляскинская оспа», обладает эпидемическим и пандемическим потенциалами.

«Натуральная оспа являлась одним из самых грозных таких проявлений этого. "Аляскинской оспе" до этого еще крайне далеко, но исключать ничего нельзя. Нужно контролировать эту ситуацию, нужно выяснять пути распространения. Очевидно, что это заболевание уже является одной из проблем для нас», — заключил он.

Ранее стало известно, что новый вирус Аляскапокс впервые унес жизнь человека в США. Отмечается, что у американца был ослаблен иммунитет в связи с лечением рака. Он жил один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Результат теста животного на «Аляскинскую оспу» оказался отрицательным.

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      Алена Шевченко
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