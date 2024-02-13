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15:12, 13 февраля 2024Мир

Общемировые расходы на оборону достигли рекордных 2,2 триллиона долларов

IISS: СВО увеличила общемировые расходы на оборону до 2,2 триллиона долларов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Общемировые расходы на оборону увеличились на девять процентов и достигли рекордных 2,2 триллиона долларов из-за конфликта на Украине. При этом на страны-члены НАТО приходится половина этой суммы, сообщает Международный институт стратегических исследований (IISS).

«Расходы на оборону стран-членов НАТО выросли примерно до 50 процентов от общемирового объема. Если к ним добавить оборонные бюджеты Китая, России и Индии, их общая сумма превысила 70 процентов мировых военных расходов», — говорится в выпуске «Военного баланса» IISS за 2024 год.

Институт также прогнозирует «тупиковый» сценарий в боевых действиях между Россией и Украиной в краткосрочной перспективе.

Издание Bloomberg приводит мнение Фенеллы МакГерти, старшего научного сотрудника IISS, которая заявила, что «конфликт на Украине продолжит оставаться основным драйвером оборонных бюджетов во всем мире».

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что западные страны специально пугают население российской угрозой, чтобы граждане отдавали больше налогов на оборону.

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      Лина Пивоварова
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