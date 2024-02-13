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16:15, 13 февраля 2024Мир

ЮАР вновь пожаловалась на Израиль в ООН из-за действий в Рафахе

ЮАР обратилась в суд ООН с призывом повлиять на Израиль из-за действий в Рафахе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Южно-Африканская Республика (ЮАР) вновь обратилась в Международный суд ООН с призывом повлиять на Израиль из-за расширения военных действий в Палестине, передает Reuters.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что требуется определить, необходимо ли Израилю продлевать военные операции в Рафахе. В ЮАР опасаются, что в отношении палестинцев будут нарушаться права человека.

Южная Африка подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля в секторе Газа геноцидом в конце декабря. ЮАР обвиняла Израиль в нарушении обязательств по Конвенции против геноцида и утверждала, что действия и бездействие Израиля носят геноцидный характер, поскольку они совершаются с намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа.

В конце января Международный суд ООН вынес официальное постановление с призывом к Израилю предотвратить возможный геноцид населения в секторе Газа, однако не стал обязывать Тель-Авив прекращать огонь.

Израиль в последние дни активизировал действия в Рафахе. Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным представить план эвакуации более миллиона человек из города. Он пояснил, что план необходимо разработать из-за возможного наземного вторжения со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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      Антон Похиляк
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