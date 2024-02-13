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19:00, 13 февраля 2024Спорт

«Зенит» обыграл бразильский «Сантос» в последнем матче Кубка равноправия

«Зенит» победил бразильский «Сантос» в последнем матче Кубка равноправия

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» победил бразильский «Сантос» в третьем матче товарищеского турнира Кубок равноправия. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 13 февраля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды. В составе победителей голами отметились Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Педро. У бразильцев отличился Родриго Сезар.

Встреча стала для зенитовцев последней в рамках Кубка равноправия. Помимо «Сантоса», россияне обыграли китайский «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Духаиль» из Катара и досрочно завоевали титул.

Чемпионат России возобновится 1 марта. «Зенит» находится на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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      Алексей Гусев
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