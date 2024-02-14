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14:05, 14 февраля 2024Силовые структуры

Директора российского кафе задержали после отравления 60 посетителей

СК: в Приморье задержали директора кафе, в котором отравились более 60 человек

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора кафе быстрого питания в Дальнереченске, в котором отравились более 60 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Женщину подозревают в преступлении, совершенном по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.

О массовом отравлении в приморской бургерной стало известно 11 февраля. По предварительной информации, все произошло из-за наггетсов — в них, а также соусах собственного производства была найдена сальмонелла. В настоящее время есть данные о 62 отравившихся.

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      Олеся Мицкевич
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