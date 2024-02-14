Фальшивые аллигаторы заставили людей звонить в службу спасения

Реалистичные макеты аллигаторов испугали посетителей парка в США

Макеты аллигаторов заставили посетителей парка в США обратиться в службу спасения. Об этом сообщает KALB.

Фальшивые, но очень реалистичные фигуры аллигаторов в озере парка Riverview в городе Меса, Аризона, испугали прогуливающихся там людей. На протяжении нескольких недель обеспокоенные жители города звонили в 911, чтобы сообщить о хищниках в озере. Одна из звонивших даже утверждала, что аллигатор «схватил леску от удочки» ее парня, из-за чего им пришлось ее обрезать.

Звонившим объяснили, что аллигаторы — фальшивые. В действительности они представляют собой фигуры из строительной пены, которые были установлены в озере в качестве островков для уток и черепах. Последним часто тяжело добраться до берега, поэтому такие островки поддерживают сокращающуюся популяцию.

«Сначала мы попробовали грунтовый пандус, который был неплох, но черепахам было трудно возвращаться с него в воду. Мы обнаружили, что у одного из наших поставщиков есть такие фигуры, и они отлично работают. Черепахи их любят», — сказала Андреа Мур, глава департамента парков и зон отдыха Месы.

Некоторым посетителям парка кажется забавным, что люди пугаются аллигаторов в озере и путают их с реальными рептилиями. «Я думаю, они крутые. По-моему, им следует добавить еще фигуры. Может, еще пару крокодилов», — сказала посетительница парка Доррис Гордж.

Ожидается, что в ближайшие несколько недель администрация города Меса добавит в озеро еще два пенопластовых бегемота.

Ранее сообщалось, что женщина из США рискнула жизнью и спасла своего пса от напавшего на него аллигатора. Рептилия набросилась на собаку во время прогулки возле озера.