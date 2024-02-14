Губернатор раскрыл подробности перехвата дрона ВСУ над Воронежской областью

Воронежский губернатор Гусев: при перехвате дрона последствий не зафиксировали

В результате перехвата беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области последствий на земле не зафиксировано. Об этом, сообщая подробности попытки атаки противника, заявил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, последствий на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на личном контроле», — написал глава региона.

В ночь на среду, 14 февраля, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять украинских беспилотников над регионами России. Так, в Воронежской области перехватили один дрон, два сбили в Белгородской области, еще шесть — над акваторией Черного моря.

Ранее, 3 февраля, средства ПВО сбили украинский дрон на подлете к Воронежу. Разрушений на земле не зафиксировали, никто не пострадал. Несколькими днями ранее, 1 февраля, в регионе сбили еще два беспилотника.