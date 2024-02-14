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06:57, 14 февраля 2024Среда обитания

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке

В Москве нашли квартиры и апартаменты стоимостью менее 5 миллионов рублей

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Департамент аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» изучил предложения на вторичном рынке Москвы и назвал районы с самыми дешевыми квартирами и апартаментами. В их числе нашли объекты стоимостью менее пяти миллионов рублей. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, доля лотов на вторичном рынке Старой Москвы, стоимость которых не превышает 25 миллионов рублей, составляет 65,4 процента от общего объема предложения готового жилья. Это 21,9 тысячи объектов совокупной площадью более миллиона квадратных метров.

Из них 26,9 процента предложений (свыше девяти тысяч объектов) находится в ценовом диапазоне от 10 до 15 миллионов рублей. Больше всего лотов по этой цене представлено в районах Марьино, Люблино, Некрасовка, Южное Бутово и Можайский.

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Доля объектов стоимостью от 15 до 20 миллионов рублей составляет 18,8 процента. Всего в продаже на вторичном рынке представлено 6,3 тысячи подобных лотов. Варианты жилья в основном находятся в экспозиции районов Хорошево-Мневники, Даниловский, Раменки, Можайский, и Очаково-Матвеевское.

На объекты стоимостью от 20 до 25 миллионов рублей приходится 10,5 процента предложений. Это 3,5 тысячи готовых лотов. Подавляющее большинство квартир и апартаментов представлены в продаже в Хорошево-Мневниках, Даниловском, Раменках, Филевском Парке и Хорошевском.

Лоты ценой от 5 до 10 миллионов рублей на вторичном рынке Старой Москвы встречаются гораздо реже. На них приходится доля в 8,3 процента. Это 2,8 тысячи объектов. Квартиры и апартаменты в основном сконцентрированы в Люблино, Южном Бутове, Бирюлеве Восточном, Некрасовке и Крюкове.

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Наименьший объем приходится на квартиры и апартаменты стоимостью до пяти миллионов рублей: доля объектов составляет 272 штук, это всего 0,8 процента от всех предложений на вторичном рынке столицы. Основной объем предложения лотов сосредоточен в пяти районах столицы. Среди них Северное Измайлово, Нижегородский, Старое Крюково, Некрасовка и Соколиная Гора.

При этом подавляющая доля объектов с минимальным бюджетом представлена малогабаритными студиями и однокомнатными лотами, требующими ремонта и расположенными далеко метро и других видов общественного транспорта.

Ранее стоимость самой дешевой квартиры в Старой Москве на вторичном рынке, доступной для покупки в январе 2024 года, оценили в 3,4 миллиона рублей.

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      Екатерина Смирная
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