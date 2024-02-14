Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:53, 14 февраля 2024Силовые структуры

Лидеру «Левого фронта» Удальцову продлили арест на три месяца

Суд в Москве продлил арест лидеру «Левого фронта» Удальцову до 15 мая

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обвиняемому в оправдании терроризма, на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

Удальцов пробудет в СИЗО до 15 мая.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение об аресте лидера «Левого фронта» по делу об оправдании терроризма в сети. Сам фигурант дела не признает свою вину. Во время судебного заседания он заявил, что публикации, из-за которых следователи возбудили дело, были сделаны в поддержку «ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм».

9 февраля Росфинмониторинг внес Удальцова в список террористов и экстремистов.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Оккупанты или идиоты». Ректор из Узбекистана оскорбил русских сограждан. Это не понравилось властям России

      ФАС возбудила дело о росте цен на бензин после жалобы губернатора

      На Украине назвали крайне опасной ситуацию на фронте

      Создан предотвращающий опасный артрит препарат

      Россиянин получил 20 лет за сексуальное насилие над детьми

      Россиян попросили сообщать о точках продаж опасной минералки

      Монету с редчайшей ошибкой продадут на аукционе в сотни раз дороже номинала

      Молодежь вернулась к шубам вопреки ненависти зоозащитников

      Медведев порассуждал о Макроне и кастрированном петухе

      В США призвали Байдена рассекретить данные о «серьезной угрозе нацбезопасности»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше