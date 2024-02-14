Лидеру «Левого фронта» Удальцову продлили арест на три месяца

Суд в Москве продлил арест лидеру «Левого фронта» Удальцову до 15 мая

Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обвиняемому в оправдании терроризма, на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

Удальцов пробудет в СИЗО до 15 мая.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение об аресте лидера «Левого фронта» по делу об оправдании терроризма в сети. Сам фигурант дела не признает свою вину. Во время судебного заседания он заявил, что публикации, из-за которых следователи возбудили дело, были сделаны в поддержку «ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм».

9 февраля Росфинмониторинг внес Удальцова в список террористов и экстремистов.

