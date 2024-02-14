Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Кайрат
Winline Зимний Кубок РПЛ
Болонья
Сегодня
21:00 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|21-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Лацио
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
13:17, 14 февраля 2024Спорт

Названо количество проверок Валиевой на допинг с 2019 по 2022 год

«Советский спорт»: с 2019 по 2022 год Камилу Валиеву проверили на допинг 15 раз

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российскую фигуристку Камилу Валиеву проверяли на допинг 15 раз в период с 2019 по 2022 год. Такое число назвал «Советский спорт».

По информации источника издания, регулярные проверки начались в августе 2019-го. Положительной оказалась проба от 25 декабря 2021 года.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что Валиева принимала десятки различных разрешенных препаратов и пищевых добавок в период с 2020 по 2021 год. Речь идет о 60 веществах.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине, где сборная России завоевала золото. Впоследствии ее лишили этой награды.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на корабль в Черном море

      МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

      Россиянкам назвали подходящую для свидания в День всех влюбленных одежду

      Россияне назвали самые посещаемые места в торговых центрах в День влюбленных

      Шедшего в сторону школы с ружьем 16-летнего россиянина отвезли в полицию

      Названо количество проверок Валиевой на допинг с 2019 по 2022 год

      Россиянам рассказали о ценах на подарки ко Дню святого Валентина

      Минобороны описало ситуацию в районе взятого под контроль села в ДНР

      Песков отказался комментировать обмен заключенными с США

      На Украине раскрыли еще одну коррупционную схему в Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше