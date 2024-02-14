Названо количество проверок Валиевой на допинг с 2019 по 2022 год

«Советский спорт»: с 2019 по 2022 год Камилу Валиеву проверили на допинг 15 раз

Российскую фигуристку Камилу Валиеву проверяли на допинг 15 раз в период с 2019 по 2022 год. Такое число назвал «Советский спорт».

По информации источника издания, регулярные проверки начались в августе 2019-го. Положительной оказалась проба от 25 декабря 2021 года.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что Валиева принимала десятки различных разрешенных препаратов и пищевых добавок в период с 2020 по 2021 год. Речь идет о 60 веществах.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине, где сборная России завоевала золото. Впоследствии ее лишили этой награды.