Осужденный в Нидерландах футболист принес победу «Спартаку»

«Спартак» победил «Кайрат» и завоевал Зимний кубок РПЛ, Промес оформил дубль

Нападающий Квинси Промес, осужденный в Нидерландах, принес победу московскому «Спартаку» в заключительном матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча против казахстанского «Кайрата» прошла в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Аль-Нахайян» и завершилась со счетом 6:0 в пользу красно-белых. В составе победителей Промес оформил дубль, забив мячи на 62-й и 82-й минутах. «Спартак» стал победителем Зимнего Кубка РПЛ.

Ранее 14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.