Путин поздно вечером прибыл в Кремль

Президент России Владимир Путин поздно вечером 14 февраля приехал в Кремль

Президент России Владимир Путин во вторник вечером, 13 февраля, приехал в Кремль из своей подмосковной резиденции. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

На опубликованном ролике видно, как кортеж главы государства едет по улице в Москве. Уточняется, что президент прибыл в Кремль в 22:44. Других подробностей не приводится.

13 февраля Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсуждались текущие вопросы по линии Минобороны и МИД России. Оно прошло в формате видеоконференции.