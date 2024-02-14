Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 14 февраля 2024Россия

Путин призвал развивать гражданскую оборону в подвергшихся атакам ВСУ регионах

Путин: надо уделить особое внимание гражданской обороне в атакуемых ВСУ регионах

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В российских регионах, которые подвергаются атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), надо уделить особое внимание развитию гражданской обороны. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МЧС, пишет РИА Новости.

По его словам, это касается, в том числе, оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов. Глава государства также подчеркнул, что в совершенствовании гражданской обороны нужно всесторонне применять опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Запад должен прекратить подливать масло в огонь». Китай поддержал Россию по Украине

      Концерт Веры Брежневой отменили в Киргизии

      В российском городе заметили предполагаемый кортеж Путина

      Переброску новых сил ВСУ к Авдеевке объяснили

      Решение Украины перейти к обороне объяснили

      У россиян появилась возможность купить товары Adidas и Puma

      Путин призвал развивать гражданскую оборону в подвергшихся атакам ВСУ регионах

      В Петербурге девочка получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды

      В ФФККР объяснили смену гражданства дочери Тутберидзе

      Появились кадры неудачной летней работы подразделения наемников в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше