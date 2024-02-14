Разработчик рассказал об уникальности российского «Пенициллина»

НИИ «Вектор»: алгоритмы комплекса артразведки «Пенициллин» делают его уникальным

Комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» благодаря принципу совмещения звуковой и тепловой разведки не демаскирует себя излучением, что делает его уникальным в сравнении с зарубежными аналогами. Об этом в НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщили ТАСС.

«"Пенициллин" уникален прежде всего тем, что, в отличие от большинства подобных иностранных систем контрбатарейной борьбы, засекает артиллерию противника не с помощью средств радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения звуковой и тепловой разведки. Комплекс не демаскирует себя излучением радиолокационной станции и при этом обеспечивает высокую точность получения данных», — сказали в организации, отвечая на вопрос об экспортном потенциале «Пенициллина».

Разработанный специалистами НИИ «Вектор» комплекс предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» способен одновременно корректировать огонь своей артиллерии.

В состав комплекса входит несколько звукоприемников и оптико-электронный модуль. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов, выдает информацию о месте разрыва боеприпаса и точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.

В январе в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России применяют в зоне специальной военной операции новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ».