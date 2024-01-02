Стало известно о применении в зоне СВО новейших комплексов артразведки

ВС России в зоне СВО применяют новейшие комплексы артразведки «Ястреб-АВ»

Вооруженные силы (ВС) России применяют в зоне специальной военной операции (СВО) новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ», сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, эффективное выполнение боевых задач ракетчиками и артиллеристами обеспечивается за счет современных средств разведки. «Таких как "Зоопарк-1М" и "Ястреб-АВ"», — подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что российская армия готовится к применению новых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ» в зоне проведения СВО.

«Коалиция-СВ» предназначена для контрбатарейной борьбы. Стало известно, что она работает в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.