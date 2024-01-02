Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:05, 2 января 2024Наука и техника

Стало известно о применении в зоне СВО новейших комплексов артразведки

ВС России в зоне СВО применяют новейшие комплексы артразведки «Ястреб-АВ»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России применяют в зоне специальной военной операции (СВО) новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ», сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, эффективное выполнение боевых задач ракетчиками и артиллеристами обеспечивается за счет современных средств разведки. «Таких как "Зоопарк-1М" и "Ястреб-АВ"», — подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что российская армия готовится к применению новых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ» в зоне проведения СВО.

«Коалиция-СВ» предназначена для контрбатарейной борьбы. Стало известно, что она работает в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Центром конфликта станут Крым и Черное море. Зеленский раскрыл цели ВСУ на 2024 год

      В США допустили взятие Одессы под контроль России

      Западные страны сократили поддержку Киева в три раза

      Во Франции осудили поступок Макрона в новогоднем обращении

      Военный эксперт рассказал об уникальном оружии России в зоне СВО

      Дальняя авиация России получит модернизированные боевые самолеты в 2024 году

      В США оценили вероятность изоляции Крыма Украиной

      Предсказано будущее «Северных потоков» в 2024 году

      В Эстонии вступил в силу закон об однополых браках

      Российские вертолеты Ка-52 атаковали опорные пункты ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости