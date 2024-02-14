Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:09, 14 февраля 2024Культура

Соседов высказался о поездках артистов в зону СВО после «голой вечеринки»

Критик Соседов: в поездках звезд в зону СВО после «голой вечеринки» нет смысла
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Соседов

Сергей Соседов. Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о поездках артистов в зону специальной военной операции (СВО) после «голой вечеринки». Его слова приводит издание «Ридус».

Соседов заявил, что не видит смысла в подобных визитах звезд. «Надо ездить к бойцам по зову сердца, а не для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, чтобы что-то разрешили», — пояснил он.

По словам критика, участники СВО равнодушны к теме «голой вечеринки» и не призывали к отмене концертов Филиппа Киркорова. «Я вообще не очень себе представляю бойцов, которые после боя вечером включили компьютеры, стали там искать чего-то, напали на эту "голую вечеринку", стали ее смотреть. Эти инициативы явно не от бойцов СВО, а от каких-то других людей», — заключил он.

Ранее актриса Яна Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в зону СВО. Она заявила, что артист посетил госпиталь в Горловке вынужденно и под давлением после того, как его «отменили».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      В Белоруссии прокомментировали отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Хунку

      Украинские перевозчики анонсировали зеркальный ответ полякам

      В Германии не согласились со словами Путина о просьбе отвести войска от Киева

      Пластический хирург объяснил изменения во внешности 55-летней Дженнифер Энистон

      Бывший пророссийский лидер Аргентины впервые высказалась о Милее

      Юрий Назаров раскритиковал поездку Киркорова в зону СВО

      Мосгорсуд отметил постановление об отказе в УДО экс-депутату Госдумы Рашкину

      В Японии произошло извержение вулкана

      Товарооборот России и Германии рухнул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше