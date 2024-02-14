Соседов высказался о поездках артистов в зону СВО после «голой вечеринки»

Критик Соседов: в поездках звезд в зону СВО после «голой вечеринки» нет смысла

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о поездках артистов в зону специальной военной операции (СВО) после «голой вечеринки». Его слова приводит издание «Ридус».

Соседов заявил, что не видит смысла в подобных визитах звезд. «Надо ездить к бойцам по зову сердца, а не для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, чтобы что-то разрешили», — пояснил он.

По словам критика, участники СВО равнодушны к теме «голой вечеринки» и не призывали к отмене концертов Филиппа Киркорова. «Я вообще не очень себе представляю бойцов, которые после боя вечером включили компьютеры, стали там искать чего-то, напали на эту "голую вечеринку", стали ее смотреть. Эти инициативы явно не от бойцов СВО, а от каких-то других людей», — заключил он.

Ранее актриса Яна Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в зону СВО. Она заявила, что артист посетил госпиталь в Горловке вынужденно и под давлением после того, как его «отменили».