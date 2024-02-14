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11:08, 14 февраля 2024Силовые структуры

Силовики задержали обещавшего устроить теракт в российском вузе студента

В Москве силовики задержали студента РУДН, обещавшего устроить теракт в вузе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали студента Российского университета Дружбы народов (РУДН), обещавшего устроить теракт в вузе. Об этом сообщает Baza.

Решается вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Он раскаялся в содеянном. В его квартире силовики не нашли оружия и взрывчатки.

Угрозы студента взорвать корпус РУДН увидела вечером 12 февраля староста одной из групп в чате. Девушка узнала однокурсника и сообщила о нем в полицию.

3 февраля сообщалось, что в Подмосковье задержали 18-летнего студента, который угрожал взорвать колледж с помощью самодельной взрывчатки. Молодой человек из Фрязино, который учится на строителя в Щелковском колледже, написал в сети, что собирается взорвать собственное учебное заведение. Он утверждал, что планирует въехать в колледж на автомобиле со взрывчаткой. Студент также заявил, что уже подготовил все необходимое, чтобы устроить взрыв. Юношу быстро задержали.

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      Любовь Ширижик
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