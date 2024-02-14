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05:08, 14 февраля 2024Россия

В Курской области отменили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курской области отменена ракетная опасность

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности, объявленной ранее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Курской области», — говорится в сообщении главы региона.

Сигнал ракетной опасности также отменен в Белгороде и Белгородском районе, рассказали в мэрии российского города.

Во вторник, 13 февраля, сообщалось об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Вязовое в Белгородской области. В тот же день украинская армия атаковала хутор Олешня Суджанского района Курской области, в результате чего была повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

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      Марина Совина
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