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13:59, 14 февраля 2024Экономика

Набиуллина рассказала о высоком уровне краж заемных денег

Глава ЦБ Набиуллина назвала борьбу с кредитными мошенниками задачей на 2024 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Банк России настаивает на усилении защиты со стороны финансовых организаций при выдаче кредитов, чтобы снизить уровень мошенничества. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках уральского форума «Кибербезопасность в финансах» назвала этот вопрос одной из основных задач на 2024 год для национальной финансовой системы, передает РБК.

Она рассказала, что каждый четвертый рубль, похищенный из банков, представляет собой заемные средства. У некоторых банков на займы приходится половина украденных мошенниками средств, при этом такие кражи могут просто поломать жизнь человеку.

По словам Набиуллиной, социальная инженерия все активнее перетекает в кредитный фрод, а там системных барьеров пока нет. Несмотря на все предупреждения и рассказы о способах обмана, люди берут миллионные кредиты и тут же отдают их мошенникам. И главная опасность в том, что они не только теряют деньги, а эти деньги им еще и не принадлежат.

Для борьбы с проблемой Центробанк предлагает три инициативы. Во-первых, распространить на большие кредиты норму о «периоде охлаждения», то есть дать банкам возможность не переводить все средства сразу, как уже работает при банковских переводах. Регулятор считает возможным начать с миллиона рублей, но срок охлаждения обсуждаем.

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«Кредит за несколько минут — это конечно здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты», — объяснила Набиуллина. Вторым способом она назвала выстраивание антифрод-процедур внутри самих банков. Если для денежных переводов они уже готовы, то в других процессах развиты недостаточно.

Третьей мерой может стать введение лимитов на внесение наличных в банкоматах. Она должна помешаться сложившейся практике, в рамках которой жертва снимает все средства со своего счета, а затем кладет наличные на «безопасный», который принадлежит преступникам.

В минувшем году мошенники с помощью несанкционированных денежных переводов украли у банковских клиентов 15,8 миллиарда рублей, на 11,5 процента больше, чем годом ранее. Из этой суммы вернуть смогли только 8,7 процента средств, то есть 1,38 миллиарда.

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      Платон Щукин
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