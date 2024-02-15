Полуобнаженный 57-летний Венсан Кассель прошел по улице с молодой возлюбленной
Французский киноактер Венсан Кассель прошел по улице полуобнаженным со своей возлюбленной, моделью Нарой Баптистой. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.
57-летний артист посетил с избранницей карнавал в Бразилии в черных штанах-бананах, мокасинах в тон и с оголенным торсом, продемонстрировав подтянутое тело с кубиками пресса. В качестве аксессуаров он выбрал блестящие украшения на шею и пояс.
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В свою очередь, его спутница надела блестящее нижнее белье и массивные серьги. Свой образ Баптиста дополнила черными сланцами и браслетом на ноге.
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