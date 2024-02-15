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20:26, 15 февраля 2024Ценности

Полуобнаженный 57-летний Венсан Кассель прошел по улице с молодой возлюбленной

Венсан Кассель

Венсан Кассель. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французский киноактер Венсан Кассель прошел по улице полуобнаженным со своей возлюбленной, моделью Нарой Баптистой. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

57-летний артист посетил с избранницей карнавал в Бразилии в черных штанах-бананах, мокасинах в тон и с оголенным торсом, продемонстрировав подтянутое тело с кубиками пресса. В качестве аксессуаров он выбрал блестящие украшения на шею и пояс.

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В свою очередь, его спутница надела блестящее нижнее белье и массивные серьги. Свой образ Баптиста дополнила черными сланцами и браслетом на ноге.

Ранее сообщалось, что московские мужчины пристрастились к популярной у женщин процедуре — инъекциям ботокса.

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      Екатерина Ештокина
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