Полуобнаженный 57-летний Венсан Кассель прошел по улице с молодой возлюбленной

Французский киноактер Венсан Кассель прошел по улице полуобнаженным со своей возлюбленной, моделью Нарой Баптистой. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

57-летний артист посетил с избранницей карнавал в Бразилии в черных штанах-бананах, мокасинах в тон и с оголенным торсом, продемонстрировав подтянутое тело с кубиками пресса. В качестве аксессуаров он выбрал блестящие украшения на шею и пояс.

В свою очередь, его спутница надела блестящее нижнее белье и массивные серьги. Свой образ Баптиста дополнила черными сланцами и браслетом на ноге.

Ранее сообщалось, что московские мужчины пристрастились к популярной у женщин процедуре — инъекциям ботокса.