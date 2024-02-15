Алексея Панина заочно арестовали в Москве. Актер радовался взрыву на Крымском мосту

Суд в Москве заочно арестовал актера Панина на 2 месяца за призывы к терроризму

В Москве суд заочно арестовал на два месяца российского актера театра и кино Алексея Панина (включен Минюстом России в реестр иноагентов). В отношении артиста возбудили дело из-за его высказываний о теракте на Крымском мосту.

Панин обвиняется в публичных призывах к терроризму, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статье 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), по которому актеру грозит до пяти лет тюрьмы. Решение судом было принято по ходатайству следствия. Срок двухмесячного ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента фактического задержания в стране правоохранительными органами.

Сам актер заочный арест никак не комментировал.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Панина возбудили из-за его поста о теракте на Крымском мосту

Уголовное дело в отношении Алексея Панина было возбуждено еще в мае 2023 года. После этого МВД России объявило артиста в розыск. В его карточке в открытой базе министерства в графе «основание для розыска» отмечается, что артист разыскивается по статье УК.

Поводом для возбуждения уголовного дела и розыска стал пост Панина после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. В публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Панин порадовался совершению теракта.

Mash в свою очередь уточнял, что пост, которым впоследствии заинтересовалось следствие, актер опубликовал в Telegram. Канал также сообщал, что в московскую квартиру, где зарегистрирован Панин, пришли с обыском, однако правоохранители не обнаружили там актера.

После отъезда из России Панин успел устроить дебош в Европе, а затем уехать в США

Алексей Панин уехал из России в 2020 году. Сначала он жил в Испании вместе с дочерью Анной. При этом сам артист в беседе с журналистом Еленой Плотниковой отрицал факт эмиграции и рассказывал, что в Европе ему живется тяжело, поскольку не хватает работы. Однако в Россию возвращаться он не намерен.

Эмиграции не было, так как я летал в Россию сниматься. Я всю жизнь был эмигрантом: с 15 лет играл в театре, жил в поездах и самолетах. Сейчас не хватает работы Алексей Панин российский актер

В сентябре 2023 года Панина задержали в Эстонии за попытку взлома чужих домов и пьяный дебош. Актер ночью в состоянии алкогольного опьянения пытался проникнуть в дома жителей Таллина, перепутав их со своим отелем, а также бил посуду на улице. Очевидцы рассказали, что Панина увезли сначала в участок, а затем — в вытрезвитель. Актеру грозила депортация из Эстонии в Россию.

Двумя месяцами позже Панин выложил снимок, на котором он держит американский паспорт на фоне украинского флага. О переезде в США из Испании он сообщил в октябре 2023 года. Он заявил, что собирается остаться в стране на долгое время.