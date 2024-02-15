Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 15 февраля 2024Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении российского баскетболиста Шведа

Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении баскетболиста Шведа

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, на федеральном канале показали ролик про инцидент со спортсменом. Из него следовало, что из троих задержанных за избиение к ответственности привлекли только одного.

Глава СКР потребовал доложить о ходе и результатах расследования и принятых процессуальных решениях.

Инцидент с бывшим баскетболистом ЦСКА произошел в начале мая 2023 года в центре Москвы. В ресторане Швед сделал замечание шумной компании, после чего был избит и доставлен в хирургическое отделение одной из столичных клиник с черепно-мозговой травмой. На следующий день полицейские задержали троих подозреваемых. Однако СКР не нашел в действиях двух из них состава преступления и прекратил в отношении них уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о размещении ядерного оружия в космосе

      Россиянин привез 69 килограммов лекарств из Турции и попался таможенникам

      Российские школьники ударили сверстника головой об трубу

      В России предложили увеличить стипендии

      Отец получившего 27 уколов циркулем от учительницы школьника рассказал о сыне

      По Украине нанесен массированный удар. ВСУ зафиксировали пуски 26 ракет

      Страны НАТО подписали контракты для помощи Украине на 10 миллиардов долларов

      Валя Карнавал снялась в прозрачном боди

      Пашинян заявил о возможности новой войны с Азербайджаном

      В Чечне полицейский получил ранение в перестрелке с тремя неизвестными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше