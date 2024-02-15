Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении российского баскетболиста Шведа

Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении баскетболиста Шведа

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, на федеральном канале показали ролик про инцидент со спортсменом. Из него следовало, что из троих задержанных за избиение к ответственности привлекли только одного.

Глава СКР потребовал доложить о ходе и результатах расследования и принятых процессуальных решениях.

Инцидент с бывшим баскетболистом ЦСКА произошел в начале мая 2023 года в центре Москвы. В ресторане Швед сделал замечание шумной компании, после чего был избит и доставлен в хирургическое отделение одной из столичных клиник с черепно-мозговой травмой. На следующий день полицейские задержали троих подозреваемых. Однако СКР не нашел в действиях двух из них состава преступления и прекратил в отношении них уголовное дело.