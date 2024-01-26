Уголовное дело против обвиняемых в избиении баскетболиста Шведа прекратили

СК прекратил уголовное дело против обвиняемых в избиении баскетболиста Шведа

Следственный комитет (СК) России не нашел в действиях двух обвиняемых в избиении российского баскетболиста Алексея Шведа состава преступления и прекратил в отношении них уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С братьев Князя и Эльсевара Амираслановых сняты обвинения в тяжких телесных повреждениях и хулиганстве. Их отпустили из-под стражи.

Инцидент с бывшим баскетболистом ЦСКА произошел в начале мая 2023 года в центре Москвы. В ресторане Швед сделал замечание шумной компании, после чего был избит и доставлен в хирургическое отделение одной из столичных клиник с черепно-мозговой травмой. На следующий день полицейские задержали троих подозреваемых, а спустя еще несколько дней — нашли четвертого фигуранта во время покупки билетов в аэропорту. Всем им было предъявлено обвинение.

