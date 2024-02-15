Белгородский губернатор сообщил об увеличении числа погибших при теракте ВСУ

Губернатор Гладков: при ударе ВСУ по Белгороду погибли 6 человек, пострадали 17

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду погибли шесть человек, пострадали 17. О росте числа жертв в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона назвал удар, жертвами которого стали мирные жители города, террористическим актом. Гладков уточнил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«По поручению Министра здравоохранения РФ Михаила (...) Мурашко в Белгород направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров», — объявил чиновник. Отдельно он выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что не существует слов, которые могли бы утешить их горе.

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Минобороны России сообщило о 14 сбитых ракетах Vampire над городом. Момент обстрела Белгорода попал на видео.