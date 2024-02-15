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00:31, 15 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта новая причина потери интереса к сексу у женщин

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Ученые Бостонского университета раскрыли новую причину потери у женщин интереса к сексу, а также долговременного нарушения сексуальной функции. Согласно результатам исследования, опубликованного в The Journal of Sexual Medicine, длительный COVID-19 может оказать пагубное воздействие на личную жизнь.

Специалисты провели онлайн-опрос 2000 женщин с использованием Индекса женской сексуальной функции (FSFI), который оценивает такие показатели, как возбужденность и удовлетворенность. Примерно половина принявших участие женщин сообщили, что никогда не болели COVID, остальные заявили, что у них был положительный результат теста.

Среди тех, кто перенес COVID, уровни желания, возбуждения, смазывания и удовлетворения были ниже, чем у тех, кто не переболел коронавирусной инфекцией. Показатели оргазма и боли существенно не различались между двумя группами. Однако участницы с длительным течением COVID, когда симптомы наблюдаются в течение нескольких недель, имели средний балл по шкале FSFI, что соответствует дисфункциональному диапазону.

Ранее ученые Техасского университета в Остине раскрыли пользу регулярного секса для женского здоровья. Во время полового акта происходит выделение таких гормонов, как серотонин, дофамин и эстроген, в результате чего эффект на организм сравним с влиянием качественного сна, физической активности и правильного питания.

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      Александр Еникеев
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