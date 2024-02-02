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00:32, 2 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта польза еженедельного секса

Фото: Unsplash

Ученые Техасского университета в Остине раскрыли пользу регулярного секса для женского здоровья. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на исследование в журнале The Journal of the American Medical Association.

Согласно выводам специалистов, половая активность с частотой раз в неделю оказывает существенное влияние на физическое и ментальное состояние женщин. Во время полового акта происходит выделение таких гормонов, как серотонин, дофамин и эстроген, в результате чего эффект на организм сравним с влиянием качественного сна, физической активности и правильного питания.

В то же время интимные отношения лучше всего поддерживать с постоянным партнером, поскольку случайные половые связи увеличивают риск заражения инфекциями, передающимися половым путем.

Ранее ученые Института науки Вейцмана в Израиле раскрыли, что слезы женщин содержат химические вещества, которые блокируют агрессию у мужчин. Согласно статье, опубликованной в журнале PLoS Biology, открытие доказывает, что социальная хемосигнализация присуща людям, а не только животным.

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