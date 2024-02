Дженнифер Лопес выпустит документальный фильм о работе над будущим альбомом

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выпустит документальный фильм о работе над будущим альбомом This Is Me… Now и кинокартину This Is Me… Now: A Love Story. Об этом сообщает Rolling Stone.

Представит киноленту студия Amazon MGM Studios. Картина получила название The Greatest Love Story Never Told, релиз намечен на 27 февраля.

Кинолента расскажет о том, как Лопес «пытается осуществить свой самый смелый проект: независимый продакшн нового альбома и фильма, которые исследуют ее путь к любви к себе длиной в 20 лет». Также зрителям обещают показать «откровенные семейные моменты».

