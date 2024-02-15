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08:00, 15 февраля 2024Культура

Дженнифер Лопес выпустит документальный фильм

Дженнифер Лопес выпустит документальный фильм о работе над будущим альбомом
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выпустит документальный фильм о работе над будущим альбомом This Is Me… Now и кинокартину This Is Me… Now: A Love Story. Об этом сообщает Rolling Stone.

Представит киноленту студия Amazon MGM Studios. Картина получила название The Greatest Love Story Never Told, релиз намечен на 27 февраля.

Кинолента расскажет о том, как Лопес «пытается осуществить свой самый смелый проект: независимый продакшн нового альбома и фильма, которые исследуют ее путь к любви к себе длиной в 20 лет». Также зрителям обещают показать «откровенные семейные моменты».

Ранее Дженнифер Лопес повторила свой культовый образ 20-летней давности. Исполнительница пересняла клип на песню Jenny From The Block. Тогда артистка надела укороченные брюки-карго, бежевую майку, остроносые ботфорты на шпильке и белую кепку с маленьким козырьком.

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      Марина Совина
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