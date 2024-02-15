Экс-генерал НАТО обозначил условия начала мирных переговоров по Украине

Генерал Куят: Путин будет готов к диалогу при прекращении поддержки Украины

Президент России Владимир Путин будет готов к полноценному диалогу по деэскалации и установлению прочного мира на Украине лишь при прекращении западной поддержки Киева. Такое условие обозначил бывший председатель военного комитета НАТО, генерал в отставке Харальд Куят в ходе интервью на YouTube-канале Weltwoche.

«[Путин в ходе интервью Такеру Карлсону] сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины — военной поддержки Украины», — напомнил бывший высокопоставленный офицер.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны могли сорвать стамбульские договоренности весной 2022 года между Москвой и Киевом из-за того, что надеялись на стратегическое поражение России на поле боя. Российский лидер напомнил о поездке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев весной 2022 года, в результате чего Киев отказался от предварительных договоренностей.