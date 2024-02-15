Финский тренер возмутился отношением к россиянам в НХЛ

Финский тренер Лехконен возмутился мягким отношением к россиянам в НХЛ

Финский тренер Исмо Лехконен высказался об отношении к российским игрокам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Yle.

По мнению специалиста, оно слишком мягкое. «Иногда уши краснеют от того, как восхваляют и выдвигают на первый план русских в лиге. Я ждал, что у игроков начнут спрашивать их мнение о том, что происходит на Украине», — возмутился Лекхонен.

Тренер также отметил, что у форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в соцсетях до сих пор присутствует фотография с президентом России Владимиром Путиным. «Но это не беспокоит североамериканские СМИ, они продолжают следить за его погоней за рекордом Уэйна Гретцки», — заявил Лекхонен.

Ранее глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш призвал вернуть сборную России на международные турниры. По его словам, российские хоккеисты не виноваты в ситуации на Украине.