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16:16, 15 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовала эффективное упражнение для мышц ног и ягодиц

Фото: Evelin Montero / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Алена Аверьянова посоветовала эффективное упражнение для мышц ног и ягодиц. Ее слова приводит журнал «Вокруг света».

Специалист рекомендовала делать болгарские выпады (сплит-приседания). «В этом упражнении задействуется большое количество мышц-стабилизаторов суставов, что позволяет улучшить общую координацию тела», — объяснила она.

Исходное положение: одну ногу поставьте на неподвижное возвышение, рабочую ногу оставьте впереди, спину держите в нейтральном положении. Большая часть нагрузки (80 процентов) должна приходиться на рабочую ногу. Далее медленно приседайте, отводя таз назад, при этом сохраняя прямой угол между стопой и голенью. Колено поднятой ноги должно сдвигаться вниз и назад. После того, как достигнете прямого угла между бедром и голенью рабочей ноги, возвращайтесь в исходное положение.

Ранее фитнес-блогер Арсений Ким назвал самое эффективное упражнение для сжигания жира. Он заявил, что таковым являются отжимания с шагом.

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      Андрей Стрельцов
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