Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:06, 15 февраля 2024Россия

Путин заступился за ударившегося головой об вертолет Байдена

Путин прокомментировал инцидент с ударившимся головой об вертолет Байденом

Фото: IMAGO / Yuri Gripas / Pool via CNP / Global Look Press

Президент России Владимир Путин пожалел американского коллегу Джо Байдена, который дарился головой, выходя из вертолета. Инцидент с участием президента США он прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень», — заступился за главу Белого дома российский лидер.

Он также отметил, что разговоры о недееспособности Байдена ходили еще несколько лет назад. По словам Владимира Путина, он видел Байдена во время саммита в Женеве, однако никаких признаков недееспособности не наблюдалось.

В июне 2023 года Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон из штата Колорадо. Также после падения на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский лидер сказал, что споткнулся на сцене о мешок с песком.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поделился впечатлениями от интервью Карлсону. Почему он назвал американского журналиста опасным человеком?

      Путин заступился за ударившегося головой об вертолет Байдена

      Путин назвал триггер для начала СВО

      Путин назвал возможную причину срыва Западом стамбульских переговоров

      ПСЖ обыграл «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

      Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

      Путин прокомментировал слова Блинкена о бежавшем из России прадеде

      Раскрыта новая причина потери интереса к сексу у женщин

      Женщина не пережила секса в первую брачную ночь

      Путин рассказал о разговоре с Карлсоном «за кадром»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше