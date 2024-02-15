Путин заступился за ударившегося головой об вертолет Байдена

Путин прокомментировал инцидент с ударившимся головой об вертолет Байденом

Президент России Владимир Путин пожалел американского коллегу Джо Байдена, который дарился головой, выходя из вертолета. Инцидент с участием президента США он прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень», — заступился за главу Белого дома российский лидер.

Он также отметил, что разговоры о недееспособности Байдена ходили еще несколько лет назад. По словам Владимира Путина, он видел Байдена во время саммита в Женеве, однако никаких признаков недееспособности не наблюдалось.

В июне 2023 года Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон из штата Колорадо. Также после падения на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский лидер сказал, что споткнулся на сцене о мешок с песком.