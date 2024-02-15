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05:45, 15 февраля 2024Наука и техника

Компания SpaceX cменила штат регистрации

Компания Илона Маска SpaceX cменила штат регистрации с Делавэра на Техас

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания SpaceX cменила свой штат регистрации с Делавэра на Техас. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

К посту он прикрепил документ от канцелярии губернатора Техаса об изменении прописки. Маск также посоветовал другим бизнесменам последовать ему примеру. «Если ваша компания все еще зарегистрирана в Делавэре, я рекомендую как можно быстрее переехать в другой штат», — написал он.

Это произошло после того, как суд Делавэра заблокировал выплату бонуса Илону Маску в размере 55,8 миллиарда долларов, предусмотренную договором с компанией Tesla, гендиректором которой он является. Предприниматель утверждал, что деньги будут использованы для финансирования межпланетных путешествий. Судья Каталин Маккормик в своем 201-страничном заключении назвала указанную сумму «непостижимой» и сочла, что выплачивать ее было бы несправедливо по отношению к акционерам.

После этого Маск решил зарегистрировать Tesla в штате Техас.

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      Марина Совина
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