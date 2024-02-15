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15:32, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Мединский предложил скопировать более 90 процентов статей из «Википедии»

Мединский предложил скопировать статьи из «Википедии» для портала «Знание. Вики»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский предложил скопировать большинство статей из «Википедии» для портала «Знание. Вики», который мог бы стать ее аналогом. Его слова приводит ТАСС.

Мединский заявил, что более 90 процентов статьей на «Википедии» не вредны и интересны. «Мне кажется, сейчас время не создавать контент новый с нуля, это сложно, а время агрегировать и использовать чужой контент», — заявил он на заседании наблюдательного совета общества «Знание».

Он подчеркнул, что статьи на портале, содержащие недостоверные сведения и неподтвержденную информацию, невозможно исправить. По мнению Мединского, они тщательно модерируются авторами.

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Помощник президента также подчеркнул, что сейчас в российском аналоге «Википедии» всего 22 тысячи статей, в то время как на самом портале размещено 70 миллионов материалов на русском языке.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что аналогом «Википедии» в России может стать Большая российская энциклопедия. Так он прокомментировал закрытие организации «Викимедиа.ру», поддерживающей русскоязычную версию портала. При этом, по его мнению, статьи «Википедии» на русском языке должны быть доступны пользователям из России.

О том, что «Викимедиа.ру» прекратит работу, стало известно в декабре 2023 года. Ее исполнительный директор Станислав Козловский объяснил это решение тем, что его могут признать иностранным агентом.

Компанию Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали в России. Роскомнадзор сообщил, что сайт отказался удалять статьи, содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории страны.

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