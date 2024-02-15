МИД России осудил обстрел Украиной Белгорода

МИД России назвал обстрел Белгорода преступлением против мирных жителей

Обстрел Украиной Белгорода — чудовищное преступление и демонстрация неонацистской сущности Киева. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерстве иностранных дел России.

«Преступный киевский режим не прекращает демонстрировать миру свою неонацистскую сущность. МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание», — заявили в пресс-службе дипломатического ведомства.

В МИД добавили, что обстрел связан с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и призвали международное сообщество осудить действия Киева.

15 февраля ВСУ обстреляли гражданские объекты в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадали как минимум 23 человека.